Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по энергетике РФ – Bloomberg

Президент Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Это была одна из тем разговора президента Украины с Трампом. Зеленский передал это сообщение Трампу во время телефонного разговора в среду, по словам лица, пожелавшего оставаться неизвестным, поскольку информация еще не обнародована. Обе стороны согласились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня, отмечают источники издания.

Напомним, Дональд Трамп рассказал, о чем говорил в сегодняшнем разговоре с Владимиром Зеленским. В частности, он сказал, что звонок был "очень хорошим" и что обсуждения "идут по плану".

Вчера в разговоре с Трампом Путин якобы согласился прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на месяц.

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