Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по энергетике РФ – Bloomberg

По информации издания, Зеленский поддерживает предложение Трампа прекратить удары по энергетическим объектам.
Президент Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре РФ.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Это была одна из тем разговора президента Украины с Трампом. Зеленский передал это сообщение Трампу во время телефонного разговора в среду, по словам лица, пожелавшего оставаться неизвестным, поскольку информация еще не обнародована. Обе стороны согласились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня, отмечают источники издания.
Напомним, Дональд Трамп рассказал, о чем говорил в сегодняшнем разговоре с Владимиром Зеленским. В частности, он сказал, что звонок был "очень хорошим" и что обсуждения "идут по плану".
Вчера в разговоре с Трампом Путин якобы согласился прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на месяц.
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