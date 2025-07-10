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Зеленский в Риме сделал откровенное заявление о Путине и мире
Владимир Зеленский подчеркнул, что все предыдущие заявления Москвы о мире были частью пропаганды, направленной на дискредитацию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на сигналы со стороны России о якобы стремлении к миру, президент страны-агрессора Владимир Путин отверг каждое мирное предложение и эскалирует насилие.
Об этом Зеленский сказал во время выступления на конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме.
«Всего год назад многие люди думали, что Россия хочет реального мира, реальных переговоров и прекращения огня. Москва посылала эти сигналы, и это все было частью их пропаганды. Попытки сказать, что Украина не хотела мира», — заявил президент.
Он отметил, что тогда Украина сказала — должно быть давление на Россию, потому что она не готовилась к миру.
«И сейчас все видят, что Путин отверг каждое мирное предложение и эскалирует насилие«, — констатировал украинский лидер.
Напомним, в ночь на 10 июля Россия в очередной раз устроила массированную атаку по Украине ракетами и дронами. После ударов Зеленский заявил, что агрессор наращивает свой террор против украинских городов, поэтому надо «быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора».
В свою очередь в Кремле после атаки по Украине сделали циничное заявление. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что Кремль предпочитает достигать целей «СВО» (войны против Украины) «мирными средствами», и готов к переговорам с Киевом.