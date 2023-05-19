Зеленский в Саудовской Аравии: главные события и заявления

В пятницу, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым в истории официальным визитом в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств. Украинский лидер провел встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и другие двусторонние переговоры, в частности, с главами делегаций Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман и Государства Кувейт.

ТСН.ua собрал информацию о главных событиях и заявлениях, прозвучавших во время визита.

О защите мусульман Крыма

В поездке президента Украины сопровождает лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Тема защиты мусульманского сообщества, подвергающегося репрессиям вследствие оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, стала одной из ведущих во время этого визита.

"Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, — мусульмане", - отметил этот приоритет в своем Telegram-канале Владимир Зеленский, только прибыв в Саудовскую Аравию.

Впоследствии это же он подчеркнул в своем выступлении на саммите Лиги арабских государств. Украинский президент вновь подчеркнул, что Крым, являющийся очагом мусульманской культуры в Украине, стал первой жертвой российской агрессии.

"Веками крымскотатарский народ был и должен остаться неотъемлемой и сильной составляющей мусульманского мирового сообщества", — заявил Зеленский, обращаясь к лидерам арабского мира.

О возвращении пленных

Во время встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом Владимир Зеленский, в частности, выразил благодарность за успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных и выразил заинтересованность в продолжении совместных усилий ради освобождения пленных.

Впоследствии в своем выступлении на саммите Лиги арабских государств он снова вернулся к этой теме.

"У нас уже есть положительный опыт с Саудовской Аравией – по поводу освобождения наших людей, захваченных Россией. Мы можем расширить этот опыт! И даже если здесь, на саммите, есть люди, которые имеют другой взгляд на происходящую на нашей земле войну, называя ее конфликтом, я уверен: мы все можем быть едины в том, чтобы спасти из клеток российских тюрем наших людей”, — подчеркнул Зеленский.

О слабости России

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств, заявил, что Россия является слабой страной, а ее агрессивная политика происходит не от силы, а от осознания того, что эпоха империй прошла. Он подчеркнул, что Украине удается одерживать победы в войне, даже когда ее враг имеет преимущество в оружии.

“Война никогда не была выбором украинцев. Наши войска не шли на чужие земли, мы не занимаемся аннексиями и грабежом ресурсов других народов. Но мы никогда и не подчинимся каким-либо чужеземцам и колонизаторам. Поэтому мы боремся! И я уверен, что эту нашу главную эмоцию поймут все ваши народы. Также я уверен, что все ваши народы… они поймут и главный призыв, который я хочу оставить здесь, в Джидде. Благородный призыв ко всем вам – способствовать защите наших людей, включая украинское мусульманское сообщество!” – заявил украинский лидер.

О продовольственном кризисе и формуле мира

В своем выступлении на саммите, а затем во время двусторонних встреч с главами делегаций Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман и Государства Кувейт, президент Зеленский напомнил содержание украинской формулы мира.

“Вы видите, как работает наша формула на примере продовольственной безопасности... Даже когда война брошена в наш дом, мы делаем все, чтобы дома других народов тоже выстояли. Нам удалось запустить Черноморскую зерновую инициативу и отчасти снять российскую морскую блокаду наших портов. Это стабилизировало продовольственные рынки и помогло многим, в том числе народам Арабской лиги”, — заявил он.

Украинский лидер предложил делегациям, присутствующим на саммите, выбрать то направление из украинской формулы мира, которое они сочтут целесообразным. "Я приглашаю всех, кто уважает мир, приобщиться к реализации формулы мира и таким образом уменьшить рознь и войны, страдания и зло", — подчеркнул он.

Об энергетическом сотрудничестве с Кувейтом

Во время переговоров с Наследственным принцем Государства Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом глава украинского государства выразил признательность Кувейту за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, неоднократно удостоверенной в ходе голосования за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на перспективах практического взаимодействия между Украиной и Кувейтом в ряде гуманитарных вопросов. Президент поблагодарил Кувейт за поддержку Украины в энергетической сфере. Стороны договорились об усилении взаимодействия по этим направлениям.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится во время саммита G7 с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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