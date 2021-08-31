Зеленский в США назвал российский газ "самым грязным в мире"

Глава украинского государства призвал к трехсторонним консультациям США-Германия-Украина по вопросам европейской энергетической безопасности.
Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США обсудил с министром энергетики Дженнифер Гренхольма риски, которые несет российский газопровод "Северный поток-2".
Об этом сообщили в пресс служба главы государства.
Украинский президент подчеркнул важность принятия эффективных мер по предотвращению использования Россией газа в качестве оружия. В частности, Зеленский ожидает скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.
"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — заявил он.
Напомним, ранее Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку-2".
Вопрос безопасности Украины после введения "Северного потока-2" обсуждался также на встрече Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.