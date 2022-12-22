Зеленский в США отметил важность создания действенного воздушного щита для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что главным вопросом его переговоров в США было укрепление Украины в следующем году.

Об этом сообщил сайт главы украинского государства.

Также для украинского лидера важно движение нашего государства к победе в войне за независимость. Об этом он заявил во время совместного с президентом США Джозефом Байденом брифинга по результатам встречи в Вашингтоне.

Напомним, что президент Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине объемом около 2 миллиардов долларов. И сильнейшим элементом этого пакета является комплекс Patriot – то, что существенно усилит украинскую противовоздушную оборону. Это немаловажный шаг в создании действенного воздушного щита для Украины.

«Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента террора – возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике, по нашим людям», – заявил глава украинского государства.

Для комплексов Patriot будет обеспечена необходимая подготовка украинского персонала, чтобы они могли продолжить защищать украинское воздушное пространство.

Передача Украине комплексов Patriot

Президент США Джо Байден рассказал, может ли передача систем ПВО Patriot привести к еще большей эскалации из РФ. Он подчеркнул, что это оружие для обороны, а не нападения.

Напомним, что обучение украинских военных для обслуживания ЗРК Patriot продлится несколько месяцев. Батарея противовоздушной обороны Patriot даст Украине критически важный потенциал далекого радиуса действия для обороны страны.

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