Зеленский в США ознакомил сенаторов от обеих партий с Планом победы

Во время встречи украинского президента с членами Сената США речь шла о ключевых направлениях дальнейшей американской поддержки.

В четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с двухпартийной делегацией Сената США, которую возглавляли демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконнелл. Сенаторы обеих партий ознакомились с ключевыми пунктами Плана победы.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского.

"Это должно быть нашим общим достижением — победа ради свободы, без компромиссов ценой свободы", — подчеркнул украинский президент.

В пресс-службе президента добавили, что во время этой встречи с членами Сената США наибольшее внимание уделили ситуации на передовой, первоочередным потребностям украинских воинов, совместному производству оружия и ключевым направлениям дальнейшей американской поддержки.

"Приоритет Украины – дополнительные системы ПВО и ракеты к ним", — говорится в сообщении.

Отдельно была обсуждена необходимость усиления санкционного давления на государство-агрессорку, а также использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

“Здесь, в столице США, у нас много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Благодарю каждого члена Сената за такую поддержку”, – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон сообщил, что не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, и назвал причину этого.

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