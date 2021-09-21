Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине: "Потряхивает весь мир"

Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине: "Потряхивает весь мир"

Зеленский считает Генассамблею ООН "одной из центральных площадок" для переговоров с мировыми лидерами.

Генеральная ассамблея ООН является "одной из центральных площадок", на которых Украина может выразить протест относительно незаконной оккупации части Донбасса и Крымского полуострова.

Об этом со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который сейчас с рабочим визитом находится в США, сообщает телеканал "Дом".

Отмечается, что на вопрос об эффективности ООН в урегулировании конфликта в Украине, глава государства ответил: "Сложно сказать. Но одной из центральных площадок, на которых собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, является Генассамблея ООН".

По мнению Зеленского, Украина должна максимально эффективно использовать этот визит по двусторонним встречам с различными странами.

"И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решения Донбасса и Крыма на всех площадках. Так, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны упускать такую возможность", — отметил президент.

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Он также анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны РФ и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий", — напомнил Зеленский.

Президент Украины акцентировал, что в отношении геополитической ситуации сейчас "потряхивает весь мир". "Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы, — резюмировал он. — Для нас очень важно, чтобы ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время" .

Как сообщалось, Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Красной нитью" участиия президента в мероприятии и во время переговоров на всех уровнях будет тема незаконно оккупированного украинского Крыма. Зеленский намерен консолидировать международную поддержку для противодействия российской агрессии.

Ранее спикер украинского лидера рассказал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы Крымской платформы и может пригласить страны присоединиться к подписанной 23 августа декларации.

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