Зеленский в США: все подробности визита 28 февраля

По данным журналистов, официальные встречи начнутся около 16.30 по Киеву.

Сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о редкоземельных материалах.

ТСН.ua собрал все, что известно о планах президента Украины в США.

По данным СМИ, Зеленский уже прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о доступе американцев к украинским полезным ископаемым.

Накануне Трамп подтвердил визит Зеленского.

"У нас все идет очень хорошо с Россией и Украиной. Президент Зеленский должен прибыть в пятницу, теперь это подтверждено. И мы должны подписать соглашение, это будет очень большое соглашение", — заявил он.

Зеленский в ежедневном вечернем видеообращении к украинцам также подтвердил визит.

"Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности — это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом", - сказал он.

Напомним, неделя в Вашингтоне началась с визитов европейцев. 24 февраля в США летал президент Франции Эммануэль Макрон, 27 февраля – премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Расписание визита Зеленского в США

Во время визита украинский лидер проведет ряд других встреч, в том числе с чиновниками США и представителями украинской громады.

Согласно полученной СМИ информации, перед тем как посетить Белый дом, Зеленский проведет встречу с сенаторами США. Эта встреча состоится в одной из гостиниц и будет проходить без участия журналистов.

Официальная церемония приема президентов Украины и США запланирована примерно на 17:00 по Киеву (10:45 по местному времени).

В начале встречи предусмотрено, что Зеленский и Трамп сделают краткие заявления для представителей СМИ. После этого лидеры двух стран проведут переговоры в Овальном кабинете.

Ожидается, что после переговоров президенты Украины и США совместно пообедают, а затем в Восточном крыле Белого дома примут участие в церемонии подписания двустороннего соглашения.

Это соглашение будет регулировать правила и условия функционирования инвестиционного фонда, направленного на восстановление Украины.

После этого примерно в 19:00 по киевскому времени состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа с представителями медиа. В ходе этой встречи президенты Украины и США выступят с заявлениями, а также будут отвечать на вопросы журналистов.

Завершающим мероприятием в графике украинского лидера станет выступление Владимира Зеленского в Институте Хадсона. Мероприятие продлится с 22:00 до 23:00 по киевскому времени и будет проходить в формате "вопрос-ответ".

Кроме того, на сайте телеканала Fox News сообщается, что Зеленский даст эксклюзивное интервью ведущему Брэту Байеру для программы "Специальный отчет" 28 февраля в 18:00 по североамериканскому восточному времени (около 1:00 по Киеву).

Напомним, Дональд Трамп 24 февраля заявлял, что США получат от Украины "десятки миллионов долларов" после подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов и украинской экономике партнерство со Штатами также принесет "рост".

Журналисты The Economist со ссылкой на источники в правительстве писали, что президент Украины Владимир Зеленский не подпишет соглашение с США, если в нем не будут прописаны надежные гарантии безопасности.

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