Если Молдова нуждается в помощи, Украина готова отправить команду для быстрой организации поставок угля на местные электростанции.

У Украины есть возможность поставлять уголь в Молдову для обеспечения ее потребностей в электрической энергии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

"У нас есть уголь, который мы можем действительно поставлять в Молдову, можем дать Тирасполю. Если действительно они хотят, чтобы люди получили электричество", — пояснил он.

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Президент подчеркнул, что хотя некоторые утверждают, что этот уголь не подходит технически, в реальности молдавская сторона уже использовала антрацит, незаконно украденный Россией после оккупации Донбасса и Луганщины. Часть этого угля, по словам Зеленского, попала в Тирасполь.

"То есть это все равно наш уголь, который там находится", – отметил Зеленский.

Украина готова организовать поставки угля на местные электростанции Молдовы и уже провела консультации с молдавской стороной, в том числе с Тирасполем. Молдова сейчас требует около 200-220 МВт электрической мощности, в то время как станция, способная использовать украинский уголь, может генерировать до 2 ГВт мощности в десять раз больше.

Зеленский также заверил, что Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или даже бесплатно в обмен на электрическую энергию, если это потребуется для обеспечения потребностей Украины, назвав такой обмен взаимовыгодным и направленным на помощь людям.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость привлечения миротворческого контингента войск для поддержки безопасности на фронте вместе с Вооруженными силами Украины.

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