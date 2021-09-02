Зеленский в Вашингтоне и драматические события в Афганистане: о чем будут говорить в ток-шоу "Право на владу"

Ток-шоу выйдет в эфир 2 сентября в 21:45.
Долгожданный визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоялся на этой неделе. Что изменит для Украины встреча Зеленского и Байдена? О чем договорились в вопросе Донбасса? Почему США таки уступили России в споре вокруг "Северного потока-2" и действительно ли Украине компенсируют потери от его запуска? Об этом — в программе "Право на власть" в этот четверг 2 сентября
Во время эфира также будут говорить о драматических событиях, происходящих в Афганистане, где Украина присоединилась к эвакуации людей, которым там грозила опасность.
Гости:
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый,
- старший научный сотрудник Центра политики безопасности, Вашингтон, Андрей Илларионов,
- советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,
- народный депутат, "Слуга народа", Ирина Верещук,
- директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко,
- капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах,
- эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса,
- политический эксперт портала "Слово и дело" Валентин Гладких,
- специальный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.
Смотрите "Право на владу" в четверг, 2 сентября, в 21:45 на телеканале "1+1" и онлайн в соцсетях ТСН.ua.