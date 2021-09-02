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Зеленский в Вашингтоне и драматические события в Афганистане: о чем будут говорить в ток-шоу "Право на владу"

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Зеленский в Вашингтоне и драматические события в Афганистане: о чем будут говорить в ток-шоу "Право на владу"

Ток-шоу выйдет в эфир 2 сентября в 21:45.

Долгожданный визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоялся на этой неделе. Что изменит для Украины встреча Зеленского и Байдена? О чем договорились в вопросе Донбасса? Почему США таки уступили России в споре вокруг "Северного потока-2" и действительно ли Украине компенсируют потери от его запуска? Об этом — в программе "Право на власть" в этот четверг 2 сентября

Во время эфира также будут говорить о драматических событиях, происходящих в Афганистане, где Украина присоединилась к эвакуации людей, которым там грозила опасность.

Гости:

  • министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый,
  • старший научный сотрудник Центра политики безопасности, Вашингтон, Андрей Илларионов,
  • советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,
  • народный депутат, "Слуга народа", Ирина Верещук,
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко,
  • капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах,
  • эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса,
  • политический эксперт портала "Слово и дело" Валентин Гладких,
  • специальный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

Смотрите "Право на владу" в четверг, 2 сентября, в 21:45 на телеканале "1+1" и онлайн в соцсетях ТСН.ua.

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