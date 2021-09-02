Зеленский в Вашингтоне и драматические события в Афганистане: о чем будут говорить в ток-шоу "Право на владу"

Зеленский в Вашингтоне и драматические события в Афганистане: о чем будут говорить в ток-шоу "Право на владу"

Ток-шоу выйдет в эфир 2 сентября в 21:45.

Долгожданный визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоялся на этой неделе. Что изменит для Украины встреча Зеленского и Байдена? О чем договорились в вопросе Донбасса? Почему США таки уступили России в споре вокруг "Северного потока-2" и действительно ли Украине компенсируют потери от его запуска? Об этом — в программе "Право на власть" в этот четверг 2 сентября

Во время эфира также будут говорить о драматических событиях, происходящих в Афганистане, где Украина присоединилась к эвакуации людей, которым там грозила опасность.

Гости:

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр Чалый,

старший научный сотрудник Центра политики безопасности, Вашингтон, Андрей Илларионов,

советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,

народный депутат, "Слуга народа", Ирина Верещук,

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко,

капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах,

эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса,

политический эксперт портала "Слово и дело" Валентин Гладких,

специальный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

Смотрите "Право на владу" в четверг, 2 сентября, в 21:45 на телеканале "1+1" и онлайн в соцсетях ТСН.ua.

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