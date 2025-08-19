Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами: главные акценты

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне провел важные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Вашингтоне были важные переговоры. Многие вопросы обсудили с президентом Трампом. Долгая беседа в деталях: и по ситуации на поле боя, и по поводу наших шагов для приближения мира. Было несколько встреч и в формате с европейскими лидерами и президентом США», – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

Отдельно внимание было уделено возвращению украинских детей, освобождению военнопленных и гражданских, удерживаемых Россией. По словам Зеленского, над этим вопросом договорились работать сообща.

Также президент США поддержал идею проведения встречи на уровне лидеров по решению самых чувствительных вопросов.

Зеленский поблагодарил всех участников встречи, среди которых были Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Джорджа Мэлони, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляен и Марк Рютте.

«Сегодня был важный шаг – демонстрация подлинного единства между Европой и США. Лидеры лично приехали поддержать Украину и обсудить все, что приблизит нас к реальному миру и надежной архитектуре безопасности, которая защитит Украину и всю Европу», — подытожил он.

Напомним, что после встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.

