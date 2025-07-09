Зеленский в Ватикане: что сказал о вероятности встречи с Путиным

Владимир Зеленский и Лев XIV / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что его предложение о встрече на уровне лидеров в Ватикане остается открытым.

Об этом глава государства сказал по итогам встречи с Папой Римским Львом XIV.

«Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира», — отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что пока только РФ отвергает это предложение, как и все остальные мирные предложения.

Кроме того, президент поблагодарил Папу за поддержку украинских детей, в том числе возвращенных из российской неволи. Стороны обсудили дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Владимир Зеленский и Лев XIV

Также, на фоне процесса беатификации главы УГКЦ митрополита Андрея Шептицкого Зеленский рассказал понтифику об уважении в украинском обществе к фигуре Шептицкого, его поступкам, в том числе к спасению евреев во время Второй мировой войны и защите христианской веры.

В завершение президент пригласил Папу посетить Украину.

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Напомним, что сегодня, 9 июля, президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане.

Это уже вторая встреча президента Украины и нового понтифика. Первый раз Зеленский вместе с супругой Еленой встретился с Папой Львом после завершения инаугурационной мессы, которая состоялась в воскресенье, 18 мая.