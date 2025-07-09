- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 735
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский в Ватикане: что сказал о вероятности встречи с Путиным
Зеленский подчеркнул, что пока только РФ отвергает это предложение о встрече в Ватикане.
Президент Владимир Зеленский заявил, что его предложение о встрече на уровне лидеров в Ватикане остается открытым.
Об этом глава государства сказал по итогам встречи с Папой Римским Львом XIV.
«Остается открытым и абсолютно возможным предложение встреч на уровне лидеров в Ватикане, чтобы остановить российскую агрессию и достичь стабильного, длительного и настоящего мира», — отметил он.
Зеленский подчеркнул, что пока только РФ отвергает это предложение, как и все остальные мирные предложения.
Кроме того, президент поблагодарил Папу за поддержку украинских детей, в том числе возвращенных из российской неволи. Стороны обсудили дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, похищенных Россией.
Также, на фоне процесса беатификации главы УГКЦ митрополита Андрея Шептицкого Зеленский рассказал понтифику об уважении в украинском обществе к фигуре Шептицкого, его поступкам, в том числе к спасению евреев во время Второй мировой войны и защите христианской веры.
В завершение президент пригласил Папу посетить Украину.
Напомним, что сегодня, 9 июля, президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане.
Это уже вторая встреча президента Украины и нового понтифика. Первый раз Зеленский вместе с супругой Еленой встретился с Папой Львом после завершения инаугурационной мессы, которая состоялась в воскресенье, 18 мая.