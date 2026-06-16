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ТСН в социальных сетях

Зеленский в Женеве встретился с президентом Швейцарии

Зеленский в Женеве встретился с президентом Швейцарии / © Владимир Зеленский

Дата публикации
Категория
Политика
Время на прочтение
1 мин
Зеленский в Женеве встретился с президентом Швейцарии

Зеленский в Женеве встретился с президентом Швейцарии: говорили о ПВО, санкциях и мире

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Женеву провел встречу с президентом Швейцарии, обсудив ужесточение украинской ПВО, санкционное давление на Россию и дальнейшую поддержку в энергетической сфере.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Женеву встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и поблагодарил страну за поддержку Украины с начала полномасштабной войны.

По словам главы государства, отдельно он выразил благодарность Швейцарии за готовность содействовать приближению справедливого мира. В ходе переговоров Зеленский проинформировал швейцарского лидера о постоянных российских атаках по украинским городам и отметил необходимость дальнейшего усиления системы противовоздушной обороны.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте и санкционное давление на Россию. Зеленский отметил, что украинские дальнобойные удары по военным целям РФ заставляют страну-агрессора ощущать последствия развязанной ею войны.

Особое внимание президенты уделили энергетическому сотрудничеству. Украинский лидер подчеркнул, что Швейцария помогла Украине пройти сложный зимний период и Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку партнеров.

«Спасибо, Швейцария!» — подытожил Зеленский после переговоров.

Напомним, что ранее Зеленский обсудил с Трампом переговоры с Путиным: о чем договорились

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