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Зеленский в Женеве встретился с президентом Швейцарии: говорили о ПВО, санкциях и мире
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Женеву провел встречу с президентом Швейцарии, обсудив ужесточение украинской ПВО, санкционное давление на Россию и дальнейшую поддержку в энергетической сфере.
Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Женеву встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и поблагодарил страну за поддержку Украины с начала полномасштабной войны.
По словам главы государства, отдельно он выразил благодарность Швейцарии за готовность содействовать приближению справедливого мира. В ходе переговоров Зеленский проинформировал швейцарского лидера о постоянных российских атаках по украинским городам и отметил необходимость дальнейшего усиления системы противовоздушной обороны.
Также стороны обсудили ситуацию на фронте и санкционное давление на Россию. Зеленский отметил, что украинские дальнобойные удары по военным целям РФ заставляют страну-агрессора ощущать последствия развязанной ею войны.
Особое внимание президенты уделили энергетическому сотрудничеству. Украинский лидер подчеркнул, что Швейцария помогла Украине пройти сложный зимний период и Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку партнеров.
«Спасибо, Швейцария!» — подытожил Зеленский после переговоров.
Напомним, что ранее Зеленский обсудил с Трампом переговоры с Путиным: о чем договорились