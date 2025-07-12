Зеленский, вероятно, уже готовит назначение Умерова послом в США

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

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В субботу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым заявил о предстоящих «изменениях в государственных институциях», которые произойдут в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении украинского президента в его официальном Telegram-канале.

«Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства», — написал Зеленский.

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По его словам, соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время.

В четверг, 10 июля, на пресс-конференции в Риме президент Зеленский подтвердил возможность назначения послом в США действующего министра обороны Рустэма Умерова

Впоследствии СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что вместо Умерова на должность главы Минобороны рассматривают кандидатуры премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении уволить ее с должности посла в США

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