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Зеленский, вероятно, уже готовит назначение Умерова послом в США
Украинский президент отметил необходимость положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами.
В субботу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым заявил о предстоящих «изменениях в государственных институциях», которые произойдут в ближайшее время.
Об этом говорится в сообщении украинского президента в его официальном Telegram-канале.
«Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства», — написал Зеленский.
По его словам, соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время.
В четверг, 10 июля, на пресс-конференции в Риме президент Зеленский подтвердил возможность назначения послом в США действующего министра обороны Рустэма Умерова
Впоследствии СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что вместо Умерова на должность главы Минобороны рассматривают кандидатуры премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении уволить ее с должности посла в США