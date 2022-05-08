Зеленский вместе с Трюдо приняли участие в видеоконференции лидеров государств G7: речь президента

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления Владимира Зеленского на встрече лидеров государств "Большой семерки".

Президент Владимир Зеленский вместе с премьером Канады Джастином Трюдо после двусторонних переговоров в Киеве приняли участие в видеоконференции лидеров стран "Группы семи".

Об этом сообщает Офис президента.

Мы встречаемся в этот день в таком формате, чтобы определить, что нужно сделать для остановки войны России против Украины.

Сегодня, 8 мая, ключевой день памяти обо всех жертвах Второй мировой войны, о хрупкости мира и недопустимости любых человеконенавистнических режимов. Но то, что для других сегодня – память, для нашего народа каждый день, к сожалению – просто новости.

Только вчера в поселке Белогоровка Луганской области российской бомбой были убиты 60 человек. Мирные люди. Они укрывались от обстрелов в здании обычной школы, по которой был нанесен русский авиудар.

Делать такое – это подражать именно тому злу, которое несли Европе нацисты. Ракетные удары по Одессе и другим нашим городам – это подражание тому, как нацисты пытались бомбить и бомбардировкой уничтожить города Европы.

Депортация в Россию более 500 тысяч украинцев и так называемые "фильтрационные лагеря", которые российские войска создали на оккупированной территории Украины — это подражание депортациям и концентрационным лагерям, которые нацисты производили в Европе.

Каждый день наши люди видят и гибнут от того, что должно было остаться в далеком прошлом. Что точно не должно было вернуться в Европу через 77 лет. Но, к сожалению, я констатирую: это вернулось. А потому вернулась и солидарность всего свободного мира", – отметил в своей речи Зеленский.

В то же время глава государства обратил внимание, что вернулась и солидарность всего свободного мира. Поэтому вернулись и такие исторические понятия, как "ленд-лиз" и "план Маршалла".

Зеленский на встрече G7 предложил конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине.

Первое — новые шаги в оборонной поддержке Украины

В частности, президент Украины попросил предоставить ракетные системы М142 HIMARS и М270 MLRS и другие вооружения, которые Украина спрашивала у стран "Большой семерки".

Зеленский убежден, что именно на поле боя решается судьба свободы в Европе.

Второе – новые санкции против России

"Украина всегда будет благодарна вам за беспрецедентные санкции в интересах мира. Но война все еще продолжается. Так что специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Нужно – я очень прошу вас – реализовать эти санкции и хотя бы дать обратный анализ.

Никаких экспортно-импортных операций с Россией! Пока Россия тратит заработанные деньги на разрушение свободы в Украине и всей Европе. Демократический мир должен быть принципиальным в защите самого себя.

Должны искать, как повлиять на тех политиков и на те компании, которые помогают России обойти санкции. К примеру, мы транспортируем нефть в Венгрию по нашему трубопроводу. А политики этой страны не только блокируют поставки нам горючего по своей территории, но и пытаются тормозить каждый санкционный шаг против России, в том числе и нефтяное эмбарго. Свободный мир должен не разрешать манипулировать собой.

Также все российские чиновники, сотрудники силовых органов и – что важно – особенно судьи, работающие на тиранию, должны находиться в санкционных списках. Их пока там нет.

Каждый российский военный преступник должен быть привлечен к ответственности и осужден благодаря международному сотрудничеству.

Нужны и визовые ограничения для граждан России, чтобы они не использовали свободный мир для развлечений и покупок. Каждый должен бороться против тирании, а не приспосабливаться к ней", – сказал он.

Третье – финансовая поддержка для Украины

"Масштаб российской угрозы в Европе сейчас таков, что возвращение таких понятий, как "ленд-лиз" и "План Маршалла", выглядит вполне естественным", – сообщил Зеленский.

По словам президента, Украина нуждается в ежемесячной поддержке на уровне от 5 до 7 миллиардов долларов. Когда война завершится, нужно будет восстанавливать разрушенное Россией на более чем 600 миллиардов долларов США.

"Это очень много для нашего государства. Это невозможно для Украины. Но посильно – для вас. И это не просто расходы – для вас. Финансовая помощь Украине и помощь с послевоенным восстановлением – это недопущение значительно больших потерь свободного мира в будущем.

Россия хочет пойти дальше в Европу, и все потенциальные агрессоры мира, которые также хотят разрушить жизнь соседей, смотрят – смотрят именно сейчас, удастся ли России и смогут ли они повторить.

Должны так организовать работу по восстановлению Украины после войны, чтобы можно было применить лучший опыт демократических стран и сделать это с максимальной эффективностью", – пояснил Зеленский.

В частности, президент поблагодарил Европейский Союз и Великобританию за решение отменить пошлины и квоты в торговле с Украиной и призвал другие страны G7 присоединиться к этому решению.

Четвертое – присоединиться к послевоенному восстановлению Украины

Он предложил использовать формат шефства над конкретными городами, городками, регионами и отраслями, пострадавшими от российского вторжения.

К примеру, уже предложено Великобритании взять шефство над восстановлением деоккупированной Киевской области.

"И именно сегодня – учитывая председательство Германии в Группе семи – я предлагаю применить также и тот формат сотрудничества, который показал свою эффективность при объединении Немецкого государства.

Когда четко закреплено – кто вовлечен в восстановление и реинтеграцию в нормальную жизнь каждого региона, каждого города, каждой общины – это гарантирует эффективность", – убежден Зеленский.

По его словам, такое сотрудничество усилит экономические и технологические связи в Европе и будет выгодным не только Украине, но и другим государствам, регионам и компаниям.

Пятое – гарантировать стабильность на глобальном продовольственном рынке

"Сколько еще миллионов жизней будут разрушены в десятках стран Африки и Азии в результате дефицита продовольствия и политического хаоса, который последует за ростом цен на еду?"

Нужен действенный инструмент для продовольственной безопасности мира. И мы предлагаем создать его.

Если у нас будет Организация стран-экспортеров зерна, которые уважают международное право, ценят демократию и стремятся защищать права человека, в том числе и право на жизнь и гарантированное благополучие, мы сможем дать стабильность поставкам продовольствия и одержать историческую победу над голодом. Все детали этого предложения Украина готова представить на соответствующем рабочем уровне", – говорит глава государства.

Также Владимир Зеленский сообщил, что лидеры государств G7 согласовали специальную декларацию саммита, в которой была зафиксирована историческая солидарность стран-участниц и готовность работать вместе, пока не будет восстановлена безопасность и соблюдение международного права для Украины.

Гарантии безопасности

В завершение Владимир Зеленский предложил странам "Большой семерки" – крупнейшим демократиям мира – стать гарантами безопасности для Украины.

"Ибо именно это гарантирует безопасность для всего центра и востока Европы. А значит гарантирует уверенность ваших народов в том, что свобода всегда побеждает", — подытожил он.

Позиция Трюдо

В свою очередь премьер-министр Канады заверил, что его страна продолжит не только оказывать помощь Украине, но и консолидировать усилия международных партнеров, в том числе санкций.

"В эту годовщину победы в войне в Европе мы стоим бок о бок и защищаем свободу, независимость и международное право. Будем продолжать налагать строгие санкции, уменьшать зависимость от энергоресурсов из России и будем бороться с идущей из РФ дезинформацией. Мы будем также рядом, чтобы преодолеть все вызовы, которые создает Путин, в частности, продовольственную опасность", – подчеркнул Трюдо.