Зеленский внес в Раду новый законопроект о НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский / © ТСН

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В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает предоставить больше полномочий НАБУ и САП. Документ был инициирован президентом Зеленским.

Соответствующий документ уже опубликован на сайте парламента.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что законопроект поступил на рассмотрение ВР и заверил, что документ будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

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Что предполагает документ

НАБУ

Согласно новому законопроекту генпрокурор не сможет требовать материалы досудебных расследований у подразделений детективов и подразделений внутреннего контроля НАБУ.

НАБУ может получить дела других органов, если там обнаружится их подследственность. Для этого должно быть решение директора НАБУ и согласования с прокурором САП.

Споры о подследственности дел НАБУ разрешает генпрокурор или руководитель САП.

Проверка на детекторе лжи. Работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, через полгода должны пройти полиграф, который проводит СБУ. То же касается работников САП и БЭБ (Бюро экономической безопасности).

Сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу во время военного положения за исключением служебных командировок.

САП

Руководителю САП возвращается статус руководителя прокуратуры для прокуроров САП.

Соответственно, письменные приказы административного характера о деятельности САП издаются по обязательному согласованию руководителя САП. Таким образом, генпрокурор теряет право лично предоставлять указания тому или иному прокурору САП, в обход руководителя этой структуры.

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Возвращается норма статьи 481 УПК, что уведомление о подозрении народному депутату Украины, кандидату в Президенты Украины и другим может осуществляться руководителем САП.

Этот документ является ответом на принятие скандального закона №12414 о подчинении НАБУ и САП генпрокурору, что вызвало критику как в Европе, так и внутри Украины.

Напомним, что сегодня, 24 июля, президент Зеленский после волны протестов во многих городах Украины согласовал текст нового документа о работе НАБУ и САП.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил президенту Зеленскому, что Германия присоединится к экспертизе законопроекта.

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Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что, несмотря на каникулы, ВР срочно соберется для голосования за новый законопроект. Как известно, 23 июля Верховная Рада ушла на отдых на четыре недели.