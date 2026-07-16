Зеленский внес в ВР представление на назначение Корецкого премьером: что о нем известно

Сергей Корецкий. Фото: Facebook

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Корецкого премьер-министром.

На сайте парламента указано, что документ №15414 был внесен 15 июля.

12 июля Зеленский рассказал, что встретился с Корецким и поблагодарил «за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний — „Укрнафты“ и „Нафтогаза“.

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Зеленский заявил, что после консультаций Сергей Корецкий является самым подготовленным человеком на должность премьер-министра Украины. По словам главы государства, ключевой задачей нового правительства должна стать подготовка страны к зимнему периоду.

После информации о грядущих кадровых изменениях в правительстве Сергея Корецкого называют основным претендентом на должность премьер-министра.

Сергей Корецкий — что о нем известно

48-летний Сергей Корецкий родился в Луцке, там учился в Государственном техническом университете. Карьеру начал охранником в группе «Континиум» Игоря Еремеева в конце 1990-х, затем прошел путь к гендиректору управляющей компании и в 2013-м возглавил сеть заправок WOG.

В 2018 году уволился и основал кофейный бренд Idealist.

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В ноябре 2022 года возглавил «Укрнефть» и «Укртатнефть».

28 апреля 2025 года наблюдательный совет избрал его СЕО группы «Нафтогаз» по итогам открытого конкурса.

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