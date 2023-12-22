Зеленский внезапно уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу: какая причина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Максима Сандыгу всего через несколько дней после назначения.

Об этом свидетельствует датированный 22 декабря указ Зеленского на сайте главы государства.

"Уволить Сандыгу Максима Викторовича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", – говорится в тексте указа.

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Заметим, что указанный пост Сандыга занял лишь 18 декабря, то есть за четыре дня до увольнения.

В то же время, 22 декабря другим своим указом Зеленский назначил Сандыгу заместителем главы АМКУ-государственным уполномоченным.

"Назначить Сандыгу Максима Викторовича заместителем Главы Антимонопольного комитета Украины-государственным уполномоченным", – указано в документе.

К слову, 20 декабря Зеленский назначил на должность представителя президента в Верховной Раде депутата Галину Михайлюк. Ранее этот пост занимал нардеп Федор Вениславский.

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