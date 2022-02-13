Зеленский во время разговора пригласил Байдена в ближайшие дни посетить Украину

Зеленский во время разговора пригласил Байдена в ближайшие дни посетить Украину

Разговор длился час.

В воскресенье, 13 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. Зеленский поблагодарил Байдена за твердую поддержку и пригласил посетить Украину в ближайшие дни.

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса президента по итогам разговора двух лидеров.

Отмечается, Зеленский и Байден обсудили ситуацию вокруг нашего государства – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации. Украинский президент подчеркнул, что украинская сторона понимает все риски, готовые к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", – подчеркнул глава государства.

"Лидеры подтвердили единство позиций относительно важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в рамках всех имеющихся переговорных форматов", — говорится в сообщении ОП.

В пресс-службе ОП отмечают, что Зеленский высоко оценил активное взаимодействие с США в сфере безопасности и обороны, способствующее усилению способностей ВСУ. Кроме того, в ходе переговора собеседники обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией.

Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом. Украинский президент убежден, что визит американского лидера станет "решающим для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

Напомним, 13 февраля состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, он длился час. Лидеры двух стран обсуждали российскую агрессию и эскалацию конфликта у украинских границ.

Перед этим президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

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