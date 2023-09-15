Зеленский во время визита в США выступит в Капитолии — The Washington Post

Визит Зеленского был согласован с администрацией американского президента Джо Байдена, чтобы заставить Конгресс предоставить Украине 24 миллиарда долларов дополнительной помощи.

Об этом пишет The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправиться в Вашингтон на следующей неделе после встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Визит Зеленского на Капитолийский холм запланирован на четверг. Эта поездка была согласована с администрацией Байдена, чтобы подчеркнуть важность для Конгресса удовлетворения запроса Белого дома на дополнительный бюджет на сумму более 24 миллиардов долларов США дополнительной помощи Украине. Те, кто знаком с планами украинского лидера, говорили на условиях анонимности, поскольку не имели полномочий публично обсуждать визит.

Спикер Зеленского не сразу ответил на запрос о комментарии.

В то время как лидеры Республиканской партии, демократов и Белого дома настаивают на том, что большинство Конгресса продолжает поддерживать помощь Украине, растет напряжение внутри Республиканской партии и среди небольшого количества демократов относительно того, какую помощь Соединенные Штаты должны предоставить Украине.

Праймериз президентских выборов от Республиканской партии также играет важную роль во внутрипартийных противостояниях в отношении Украины, когда бывший президент Дональд Трамп и другие кандидаты сомневаются в необходимости продления помощи в безопасности.

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Это будет второй визит Зеленского в Вашингтон с начала войны в Украину после поездки в конце прошлого года — его первой заграничной поездки с начала войны.

Во время поездки в декабре прошлого года украинский президент посетил Белый дом, где президент Байден подтвердил непреклонную приверженность США поддержке Украины во время войны. Он также выступил с речью в Конгрессе, призвав продолжать поддержку против российской агрессии.

В мае Байден и Зеленский провели личную двустороннюю встречу в Японии на саммите «Большой семерки» в рамках визита украинского лидера.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня, которая состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

Напомним, США ввели санкции против помощников российского ВПК.

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