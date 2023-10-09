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Зеленский во вторник отправится с визитом в Румынию: что известно

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зеленский во вторник отправится с визитом в Румынию: что известно

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Этот визит станет первым изначально полномасштабным вторжением России в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 октября, посетит Румынию.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на представительство президента Румынии Клауса Иоганниса.

Этот визит Зеленского в Румынию станет первым с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Romania Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что Зеленский встретится с президентом Иоганнисом, премьер-министром страны Марчелом Чолаку, а также выступит с речью на заседании парламента Румынии.

Напомним, россияне постоянно обстреливают украинские населенные пункты, граничащие с Румынией. Учитывая это, власти страны решили подтянуть средства ПВО ближе к границе.

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Дата публикации
Просмотры
604
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