Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg

В публикации восхищаются президентом, уже десять месяцев возглавляющим сопротивление российской агрессии.

Украинский президент Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии агентства Bloomberg.

Об этом сообщается на сайте американского агентства.

В публикации подчеркивают, что в течение десяти месяцев Зеленский возглавляет сопротивление против вторжения агрессорки России. В частности, в течение этого времени ВСУ удалось вытеснить российские войска из района Киева и вернуть единственный захваченный областной центр – Херсон, отмечают авторы.

Упоминают также отказ главы государства от предложения США помочь ему бежать в начале войны. Авторы материала также выразили восхищение ночными обращениями президента в социальных сетях, "в которых он убеждает украинцев, что они победят".

"Зеленский, получивший известность как актер, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации. Это сработало", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что война еще далека от завершения. "Президент России Владимир Путин намекнул, что может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться заставить Украину и Запад заключить соглашение, которое позволит ему сохранить часть своих достижений. Ожидается, что послевоенное восстановление разрушенной экономики Украины будет стоить более 340 миллиардов долларов", — пишет агентство.

Признание украинского лидера

Европарламент наградил украинцев и президента Владимира Зеленского премией имени Сахарова. Во время своего выступления глава государства призвал мир действовать, не дожидаясь войны.

Time назвал персоной 2022 года Владимира Зеленского и "дух Украины". В материале Саймон Шустер пишет, что успех Зеленского как лидера военного времени зависел от того факта, что смелость "заразна".

В Кремле не смогли смолчать и разразились возмущениями на решение американского журнала. Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков назвали "зашорными" критерии, по которым Time признало Зеленского человеком года.

Издание Politico признало президента Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году. Указывается, что победившие на выборах в своих странах европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.

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