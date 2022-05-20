Зеленский возглавил топ-100 самых влиятельных людей года по версии читателей Time

Зеленский возглавил топ-100 самых влиятельных людей года по версии читателей Time

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time.

Глава государства опередил изобретателя Илона Маска, британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

Об этом говорится в публикации Time.

За президента Украины отдали свои голоса 3,3 млн человек во всем мире. Суммарно Зеленский получил голоса 5% читателей.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, был выброшен на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", – говорится в статье.

На втором месте после Зеленского – американский миллиардер и изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он получил 3,5% голосов.

Еще в декабре прошлого года Маск был назван "Человеком года 2021" по версии журнала Time за его "воздействие на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за пределами Земли".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял 3-е место с 3,4% голосов. В начале года Джонсон столкнулся с отрицательной реакцией соотечественников и был оштрафован полицией, когда появилась новость, что он нарушил карантинные правила.

В то же время, украинцы очень любят британского премьера, которого в шутку называют "Джонсонюк", за решительную позицию в противодействии России и помощь, которую Лондон оказывает Украине.

На следующем месте после Джонсона, набрав 3,2% голосов, оказались борющиеся с COVID-19 медицинские работники.

Президент США Джо Байден занял пятое место и 3,1% голосов.

Полный список самых влиятельных людей на 2022 год обещают опубликовать 23 мая, когда редакторы TIME окончательно его сформируют. TIME100 – это ежегодный список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о важности поддержки Украины мировым сообществом.

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