Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции — AP

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, на которую также ожидается участие вице-президента США Дж. Д. Венса и специального представителя по вопросам Украины и России Кита Келлога.

Об этом сообщил глава Администрации президента Украины Андрей Ермак, пишет Associated Press.

Ермак рассказал, что украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь "длительного и крепкого мира".

"Нужно, чтобы лидеры и политические эксперты, которые будут в Мюнхене, осознали, что это импульс", — сказал он о послании Украины к мероприятию.

"Что мы очень близки к настоящему завершению этой войны справедливым и продолжительным миром, но для этого необходимо быть вместе... чтобы не дать России возможность разделить мир, разделить партнеров", — добавил он.

Напомним, что Мюнхенский саммит является регулярным форумом для глобальных обсуждений международной безопасности, который приобрел новое значение на фоне тяглой войны России против Украины и других вызовов.

Ежегодная конференция проходит в ключевой момент для Украины, которая стремится наладить отношения с новой администрацией США — ключевым партнером во время почти трехлетней полномасштабной войны против России.

Во время предвыборной кампании президент Дональд Трамп пообещал прекратить боевые действия в течение 24 часов, просмотрев это позже до шести месяцев после вступления в должность.

"Однако Россия и Украина остаются далеко друг от друга, и непонятно, как вступит в соглашение о прекращении огня", — пишет издание.

На встрече в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно ввести, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России, — пояснил Ермак.

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Соратник президента сказал, что даты встречи Зеленского и Трампа еще нет, но он повторил, что это должно произойти как можно быстрее, добавив, что мы над этим работаем.

Ермак подтвердил, что спецпредставитель Трампа по Украине и России посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности примерно в конце февраля.

Пытаясь ускорить новую администрацию США, украинцы планируют предоставить ему "полную и реальную информацию" о ситуации на поле боя, текущих мобилизационных усилиях и состоянии доставки вооружения и техники.

"Я считаю, что важно, чтобы мы прошли эти консультации и переговоры до того, как у администрации Трампа есть какие-то планы», — сказал он. "Потому, что наша позиция заключается в том, что невозможно иметь и будет большой ошибкой иметь какие-либо планы без участия Украины в подготовке этого плана", — резюмировал Ермак.

Ранее Трамп заявил, что хочет добиться соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России. Это замечание согласуется с элементами "плана победы" Зеленского, который он представил союзникам Киева, включая Трампа, минувшей осенью.

"Трамп также предположил, что он получил сообщение от украинского правительства о том, что оно готово заключить соглашение, чтобы предоставить США доступ к элементам, критичным для современной высокотехнологичной экономики", — отмечает издание.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп хочет, чтобы Киев "покупал помощь". Дескать, это указывает на то, что Вашингтон больше не готов предоставлять оружие Украине бесплатно.

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