Зеленский возмущенно заявил, что Орбан использует его лицо: что известно

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. / © press-centr.com

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Политика премьера Венгрии Виктора Орбана является антиукраинской, манипулятивной и работает в интересах Кремля. Это может иметь серьезные последствия как для отношений Киева и Будапешта, так и безопасности Европы в целом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

"Позиция Виктора Орбана не отражает позиции всей Венгрии. В этом разница между Венгрией и Россией: в России позиция Путина такая же, как и в его обществе. Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская и антиевропейская", - ответил Зеленский, комментируя рейтинг наименее популярных политиков в Украине.

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Украинский лидер возмутился использованием его изображения на биллбордах в Венгрии, которые премьер Венгрии использовал в своей предвыборной кампании.

"Как он может использовать мое лицо для собственных избраний? Я не давал ему на это разрешения! Я президент другой страны. Он неправильно использует меня для своей внутренней политики. В других странах нет билбордов Орбана. Потому что это было бы неэтично", - сказал президент.

По его словам, Орбан не в первый раз использует войну в Украине для своих политических целей. Что больше, говорит Зеленский, он не гнушается двусмысленными шагами. К примеру, после визита в Киев он сразу уехал в Москву.

"Это честные отношения? Нет, это не так. Он едет куда-то еще, чтобы обсудить нас", - подчеркнул Зеленский.

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Заметим, что ранее украинский президент выразил недовольство тем, что Орбан вовлекает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи". Действия венгерского премьера, отмечает президент, связаны с вовлечением Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026-го.

Напомним, на днях в одном из интервью Орбан сделал возмутительное заявление о переговорах по Украине без Украины. Мол, нужно соглашение между россиянами и американцами, потому что "украинцы не смогут договориться с россиянами".

Ранее венгерский премьер возмутился из-за заявления Зеленского о том, что он хочет видеть в Венгрии "дружественное к Украине" правительство. Впрочем, по его словам, эти ожидания не сбудутся. Как аргумент, Орбан заявил, что, мол, вступление Украины в ЕС приведет к банкротству Венгрии.

Дата публикации 13:49, 02.06.25 Количество просмотров 237 В Вильнюсе собираются лидеры европейских стран и генсек НАТО! Что произошло?