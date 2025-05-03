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Зеленский возмутился из-за действий Орбана: что разозлило президента
Зеленский считает, что своими заявлениями венгерский премьер делает "очень опасные вещи".
Президент Владимир Зеленский возмутился из-за заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом украинский лидер заявил в ходе общения с журналистами.
По его словам, Орбан вовлекает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи". Действия венгерского премьера, отмечает президент, связаны с вовлечением Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026-го.
"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан – Ред.) это делает тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину", – убежден Зеленский.
Так, глава государства упомянул опрос венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС", комментируя заявления премьера о невозможности вступления Украины в ЕС.
Президент также сказал, что Орбан делает "очень опасные вещи" для Евросоюза и Украина сообщает об этом партнерам.
"Он может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, оно не имеет права, потому что это выбор другого государства. Как и мы не имеем право вмешиваться в судьбу Венгрии", – объяснил Владимир Зеленский.
Напомним, на днях Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление об Украине . В частности, по его словам, членство страны в Европейском Союзе невыгодно для Будапешта, потому что, мол, угрожает венгерской экономике. Венгерский премьер цинично подчеркнул, что в Киев "деньги везут тачками".
Еще раньше глава венгерского правительства проголосовал против членства Украины в ЕС и агитировал венгров поступать так же. На одном из опубликованных премьером фото видно, что он поставил отметку в графе против на бюллетене, где был вопрос о поддержке членства Украины в ЕС.