Зеленский возмутился из-за действий Орбана: что разозлило президента

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. / © press-centr.com

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Президент Владимир Зеленский возмутился из-за заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом украинский лидер заявил в ходе общения с журналистами.

По его словам, Орбан вовлекает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи". Действия венгерского премьера, отмечает президент, связаны с вовлечением Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026-го.

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"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан – Ред.) это делает тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов, эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину", – убежден Зеленский.

Так, глава государства упомянул опрос венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС", комментируя заявления премьера о невозможности вступления Украины в ЕС.

Президент также сказал, что Орбан делает "очень опасные вещи" для Евросоюза и Украина сообщает об этом партнерам.

"Он может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, оно не имеет права, потому что это выбор другого государства. Как и мы не имеем право вмешиваться в судьбу Венгрии", – объяснил Владимир Зеленский.

Напомним, на днях Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление об Украине . В частности, по его словам, членство страны в Европейском Союзе невыгодно для Будапешта, потому что, мол, угрожает венгерской экономике. Венгерский премьер цинично подчеркнул, что в Киев "деньги везут тачками".

Еще раньше глава венгерского правительства проголосовал против членства Украины в ЕС и агитировал венгров поступать так же. На одном из опубликованных премьером фото видно, что он поставил отметку в графе против на бюллетене, где был вопрос о поддержке членства Украины в ЕС.

Дата публикации 14:24, 03.05.25 Количество просмотров 5 Сейчас! Зеленский назвал встречу с Трампом лучшей, разнес перемирие Путина и намекнул на кое-что!