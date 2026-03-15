Зеленский: возобновление "Дружбы" не отличается от снятия санкций с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главный вопрос возобновления нефтепровода «Дружба» заключается не в датах ремонта, а по сути: готова ли Европа возобновить импорт российской нефти.

Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

Глава государства отметил, что вопрос функционирования «Дружбы» имеет глобальное значение: будем ли мы продавать российскую нефть вообще или нет. По его словам, возобновление нефтепровода «Дружба» не отличается от снятия санкций с РФ.

«Потому что меня вынуждают восстановить нефтяной трубопровод. Чем это отличается от снятия санкций с русских? Почему мы можем в одном случае говорить США, что мы против снятия санкций, а с другой стороны, заставлять Украину восстановить нефть через Дружбу еще и по политической цене, которой оплачивается антиевропейская политика? Это тоже своеобразное снятие санкций», — отметил президент.

Что известно о конфликте по «Дружбе»

Между Украиной и Венгрией продолжается напряженная дискуссия по работе нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти в страны Центральной Европы.

Поэтому венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев для переговоров по нефтепроводу «Дружба».

Со своей стороны в МИД Украины подчеркнули, что венгры не имеют официального статуса делегации, а приехали как обычные туристы за безвизом.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, прибывшими в Киев.

Ранее сообщалось, что венгерская делегация, самовольно приехавшая в Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба», должна была состоять из пяти человек. Однако один из ее членов, имеющий украинский паспорт, не решился пересечь границу с Украиной из-за страха перед мобилизацией.