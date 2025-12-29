Зеленский впервые через пять лет может поговорить с Путиным: детали от Fox News

Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

Реклама

Переговоры между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским могут проложить путь к первому за пять лет телефонному разговору между украинским лидером и диктатором России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил источник Fox News Digital, который знаком с ходом событий.

Заметим, что встреча в Мар-а-Лаго была представлена ​​как шаг вперед в мирных усилиях, возглавляемых Трампом. Один из источников сообщил, что обеспечение прямого телефонного разговора между Зеленским и Путиным станет «дипломатической победой» для американского лидера.

Реклама

«Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это было бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе», — сообщил анонимный собеседник Fox News Digital.

Отмечается, что Трамп, «кажется, является самым успешным посредником». Ведь Путин и Зеленский «эмоционально воспринимают друг друга».

Источник сообщил, что президент Украины перед встречей с американским коллегой в воскресенье, вероятно, испытывал тревогу.

«Зеленский обычно очень нервничает перед подобными разговорами с президентом Трампом. Он долго сосредотачивается и изучает заметки, которые готовят для него Департамент международной политики и Министерство иностранных дел», — рассказал источник.

Реклама

Отметим, что российский фюрер Владимир Путин отказывается разговаривать с Зеленским с июля 2020-го. После этого украинский лидер не раз пытался поговорить с кремлевским хозяином, но тот отказывался. Собеседник Fox News рассказал, что в августе и сентябре 2024-го вроде бы были возможности для разговора, но они снова исчезли после начала Курской операции ВСУ.

Последний прямой контакт между двумя лидерами прошел после украинской операции против российских наемников «Вагнера» в Беларуси. Киев хотел экстрадировать их, но Минск передал их России,

Последний звонок между Зеленским и Путиным состоялся, когда Украина пыталась захватить группу российских бойцов Вагнера. Операция провалилась», — сказал источник и добавил, мол, еще до того, как связь полностью прекратилась, отношения между двумя лидерами были напряженными.

«До этого момента 2020-го разговоры между Зеленским и Путиным никогда не были дружественными, между ними всегда была напряженность. В ходе переговоров Путин всегда был молчалив, а Зеленский пытался установить взаимопонимание. Когда Путин молчал, Зеленский всегда спрашивал: „Что вы думаете, Владимир Владимирович? Но Путин никогда не был болтливым“, — сказал источник.

Реклама

Отмечается, что Fox News Digital обратилось за комментарием к Кремлю и Офису президента Украины. Пока ответа не получено.

Напомним, президент Украины 28 декабря во Флориде встретился с Дональдом Трампом. Впрочем, перед этой встречей Глава Белого дома провел разговор с Владимиром Путиным. Эти переговоры по телефону он назвал «очень хорошими» и «продуктивными».

Зеленский заявил, что на переговорах с Трампом на 90% согласовали мирный план с 20 пунктов, а гарантии безопасности согласованы на 100%. Он подчеркнул, что гарантии безопасности являются краеугольным камнем в обеспечении долгосрочного мира.

Дата публикации 22:07, 28.12.25 Количество просмотров 24 Судьба Украины решается за обеденным столом на вилле Трампа! Инсайды со встречи с Зеленским