Зеленский впервые пообщался с Сунаком: пригласил британского премьера посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме пообщался с новым британским премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Об этом глава украинского государства заявил в вечернем обращении к нации.

«Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы будут и дальше усиливаться.

Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент, но все равно есть потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы дать больше пользы нашим обществам», — сказал лидер украинской нации.

Также президент Зеленский пригласил премьер-министра посетить Украину.

«Благодарю всех, кто помогает нам бороться за свободу!», — резюмировал глава государства.

Напомним, что ранее новый британский премьер подчеркнул солидарность с Украиной. Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо.

Отметим, что после отставки Бориса Джонсона в сентябре Элизабет Трасс стала премьер-министром Великобритании. Но в должности главы британского правительства она пробыла недолго — всего 44 дня, что является кратчайшим сроком в истории страны. Уже 20 октября она подала в отставку.

Читайте также:

Премьер британский, а обещания для украинцев: чего ждать от Риши Сунака