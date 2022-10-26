Зеленский впервые пообщался с Сунаком: пригласил британского премьера посетить Украину

Глава украинского государства перед вечерним ежедневным обращением побеседовал с новым британским лидером.
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме пообщался с новым британским премьер-министром Британии Риши Сунаком.
Об этом глава украинского государства заявил в вечернем обращении к нации.
«Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы будут и дальше усиливаться.
Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент, но все равно есть потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы дать больше пользы нашим обществам», — сказал лидер украинской нации.
Также президент Зеленский пригласил премьер-министра посетить Украину.
«Благодарю всех, кто помогает нам бороться за свободу!», — резюмировал глава государства.
Напомним, что ранее новый британский премьер подчеркнул солидарность с Украиной. Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо.
Отметим, что после отставки Бориса Джонсона в сентябре Элизабет Трасс стала премьер-министром Великобритании. Но в должности главы британского правительства она пробыла недолго — всего 44 дня, что является кратчайшим сроком в истории страны. Уже 20 октября она подала в отставку.
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