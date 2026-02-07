Владимир Зеленский / © Associated Press

Война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент выразил надежду, что мир в Украине наступит совсем скоро и объяснил, как это связано с выборами в США.

«Что касается американцев, то у них, наверное, будет просто другой приоритет — Конгресс. И мы понимаем с вами, что все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам — выборам, смене настроений в их обществе. Выборы для них точно важнее. Не будем наивными. И они говорят, что они хотят все сделать до июня. И они будут делать все, чтобы война так и закончилась. И хотят четкий график всех событий», — сказал он.

«В принципе, мы давно предлагали американской стороне иметь действительно четким Sequence Plan. Чтобы все понимали, на какие идут стороны, в какой момент, на каких этапах. Чтобы война не растягивалась, потому что мы действительно хотим закончить войну и обеспечить безопасность. Вот и все. Если действительно „русские“ готовы войну закончить, то действительно важно зафиксировать, в какие сроки», — добавил он.

Что известно о переговорах в ОАЭ

5 февраля в Абу-Даби в ОАЭ стартовал второй день переговоров в формате Украина-РФ-США, стартовавший 4 февраля.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сказал, что переговоры прошли «действительно конструктивно». Также он поблагодарил США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество.

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщал, что трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби 4-5 февраля носили конструктивный характер и были посвящены поиску условий для длительного мира, в частности, обсуждались механизмы перемирия и контроль за прекращением боевых действий.

Госсекретарь США Марко Рубио по результатам переговоров 4 февраля заявил, что сложные вопросы остаются нерешенными, но Штаты будут делать все для прорыва.

Отметим, что переговоры проходили на фоне очередной массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину.