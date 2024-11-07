Зеленский впервые после выборов разговаривал с Трампом: о чем говорили

Зеленский и Трамп договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

Президент Владимир Зеленский впервые беседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом после его победы на выборах.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

"У меня был отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и я поздравил его с исторической убедительной победой – благодаря его замечательной кампании этот результат стал возможным. Я похвалил его семью и команду за отличную работу", – отметил глава государства.

Зеленский и Трамп договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

"Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира", — подытожил Зеленский.

Напомним, что Дональд Трамп станет 47-м президентом США. Ранее он заявлял о скором прекращении войны в Украине после вступления в должность. Пока крупные букмекеры открыть прием ставок на то, сможет ли Трамп достичь этой цели.

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