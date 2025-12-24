Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов договора о мире

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский впервые рассказал, что же находится в тайном мирном плане из 20 пунктов.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами.

По его словам, это предварительный драфт базового документа об окончании войны, политический документ между Украиной, Америкой, Европой и РФ.

«Думаю, завтра мы будем иметь реакцию русских после того, как с ними поговорит американская сторона, и тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений. Мы готовы к встрече с США на уровне лидеров для решения сенсетивных вопросов. Такие вещи, как территориальные вопросы, нужно проговаривать на уровне лидеров», — заявил Зеленский.

Президент пояснил, что базовыми 20 пунктами политического документа могут быть ссылки на другие возможные документы или соглашения, которые появятся на основе рамочных договоренностей.

Пункт 1

Суверенитет Украины будет переподтвержден.

Пункт 2

Полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Отмечается, что для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм мониторинга для контроля за линией столкновения с помощью космического беспилотного мониторинга, обеспечения раннего сообщения о нарушениях и устранении конфликтов.

Пункт 3

Украина получит крепкие гарантии безопасности.

Пункт 4

Численность Вооруженных сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время.

Пункт 5

США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражаться в статье 5.

По словам Зеленского, есть подпункты этого пункта, а именно:

А. Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут возобновлены все глобальные санкции против России.

B. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу.

США получат компенсацию за гарантии безопасности.

«Мы просто не понимаем, что это значит, и мы поднимаем этот вопрос. Сейчас это вычеркнуто», — объяснил президент

Пункт D. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по настоящему соглашению.

Зеленский пояснил, что речь идет о возможности двусторонних соглашений со странами, которые готовы в том или ином виде участвовать в обеспечении безопасности.

Пункт 6

Россия закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах, всех необходимых документах, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе.

Пункт 7

Украина станет членом Европейского Союза в определенное время, а также получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

Пункт 8

В этом пункте речь идет о прочном пакете глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании, и это будет охватывать широкий спектр экономических сфер.

9 пункт

Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, вкладов частного сектора.

Пункт 10

После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

Пункт 11

Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пункт 12

Зеленский признался, что вопрос ЗАЭС — это первый пункт, по которому стороны пока фактически не нашли компромисс.

По предложению Америки, Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами — Украиной, США и РФ. То есть США предлагают «33% на 33% на 33%». И американцы — как главный менеджер этого совместного предприятия.

Компромиссное предложение Украины таково: Запорожская электростанция эксплуатируется совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина. 50 на 50. Но 50% произведенной электроэнергии отдается Украине, а еще 50% — США самостоятельно определяет свое распределение.

Пункт 13

Обе страны обязуются внедрять образовательные программы, способствующие пониманию и терпимости к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

Зеленский не уточнил, но, скорее всего, этот пункт подразумевает права русского языка и привилегии для УПЦ Московского патриархата.

Самый сложный пункт 14 — территории

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения.

Зеленский подтвердил, что россияне требуют вывести ВСУ из Донецкой области.

«А американцы пытаются найти путь, чтобы это был „не выход“ — потому что мы против выхода — они хотят найти в этом демилитаризованную зону или свободную экономическую зону, то есть такой формат, который может обеспечить взгляды обеих сторон. Мы считаем, что свободная экономическая зона — это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь», — сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что экономическая зона должна быть демилитаризованной зоной, поэтому РФ должна вывести оттуда свою армию.

Кроме того, в документе говорится, что РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу данного соглашения.

Пункт 15

После согласования будущих территориальных договоренностей, как Российская Федерация, так и Украина, обязуются не изменять эти договоренности силой.

Пункт 16

Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, охватывающее свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Пункт 17

Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. И есть подпункты.

Подпункт А — все оставшиеся военнопленные, включая осужденных российской системой с 2014 года до сих пор, будут обменены по принципу всех на всех;

Подпункт B — все гражданские задержанные и заложники, включая детей и политических заключенных, будут возвращены;

Подпункт C — будут приняты меры по решению проблем и страданий жертв конфликта.

Пункт 18

Украина должна провести выборы как можно скорее после заключения соглашения.

Пункт 19

Это соглашение будет юридически обязательным. Ее выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента Трампа. Украина, Европа, НАТО, Россия, Соединенные Штаты будут являться частью этого механизма. За нарушение будут предусмотрены санкции.

Пункт 20

После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Далее, Украина вынесет это соглашение на ратификацию парламента в формате и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате «да» или «нет». Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом. Гарантии безопасности вступят в силу только при полной ратификации соглашения или одобрения референдумом.

Ранее в Politico спрогнозировали, что война может завершиться в 2026 году и не в пользу Киева.