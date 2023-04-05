Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетит Польшу: детали

В рамках визита планируются переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, главой польского правительства Матеушем Моравецким, а также встреча с украинцами и поляками в Королевском замке в центре польской столицы.

Об этом пишет Укринформ.

Визит начнется с поздравления президентских супругов Владимира и Елены Зеленских в президентском дворце в Варшаве. После этого состоятся разговоры президентов лицом к лицу, а впоследствии — в более широком кругу. По результатам разговоров главы государств проведут пресс-конференцию для СМИ. Председатель Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявил, что лидеры государств во время переговоров обсудят весь спектр украинско-польских отношений, сосредоточивая внимание на вопросах безопасности, экономического сотрудничества и исторической проблематики.

Впоследствии состоится встреча Зеленского с главой польского правительства Моравецким. Представитель правительства РП Петр Мюллер в этом контексте отметил, что польский премьер обсудит с украинским лидером, в частности, вопросы безопасности, транзита украинского зерна в третьи страны через территорию Польши, а также экономическое сотрудничество между странами. По результатам переговоров планируется совместный брифинг Зеленского и Дуды, а также подписание межгосударственных договоренностей.

В Варшаве Президент Украины также встретится с маршалком Сейма Элжбетой Витек.

Вечером в Королевском замке в присутствии рядовых поляков и украинцев Зеленский произнесет речь, лейтмотивом которой, как отмечают польские политики, будет благодарность Польше и полякам за помощь и поддержку Украины в сложный момент украинской истории.

Во время визита Президента Украины в Польшу будут приняты усиленные меры безопасности, вроде тех, которые вводятся во время визитов президентов США. В частности, в Варшаву перебросили дополнительные подразделения полиции, ожидается ограничение в движении транспорта в центральной части города. Решением главы МВД Польши 5 апреля будет запрещено ношение в Варшаве любого огнестрельного оружия, даже если на него есть официальное разрешение.

Это будет первый визит президента Украины в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Зеленский и Дуда дважды – в декабре прошлого года и феврале – встречались в Жешуве при возвращении Президента Украины транзитом через Польшу в Украину после визитов главы государства в США и страны Европы. Однако эти встречи не имели статус визитов.

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Напомним, что в Польше Зеленского может ожидать неприятный сюрприз.

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