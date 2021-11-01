Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков — соцопрос

За действующего президента не будут голосовать ни при каких обстоятельствах 31,9% респондентов.

Президент Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг вероятных кандидатов на пост главы государства.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного по заказу Оbozrevatel.

За действующего президента не будут голосовать ни при каких обстоятельствах 31,9% респондентов.

Среди других кандидатов на пост президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты также называли:

Петра Порошенко (31,6%),

Виктора Медведчука (24,7%),

Юрия Бойко (24,0%),

Олега Ляшко (15,0%),

Юлию Тимошенко (13,8%),

Олега Тягнибока (11,0%).

Тем не менее, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов в первом туре получил бы именно Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 18,7% опрошенных.

Далее симпатии украинцев распределились так:

Петр Порошенко — 12,7%

Юрий Бойко — 6,2%

Дмитрий Разумков — 5,5%,

Юлия Тимошенко — 5%,

Владимир Гройсман — 4,1%

Игорь Смешко — 3,1%

Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% — за Порошенко.

"Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель В. Зеленского составил бы 55,6%, а П. Порошенко — 44,4%", — объяснили социологи.

Ранее президентский рейтинг был опубликован Киевским международным институтом социологии (КМИС). Согласно его результатам, Владимир Зеленский продолжает лидировать, но наблюдается тенденция к снижению уровня его поддержки.

Напомним, что опрос Центра Разумкова зафиксировал падение рейтинга "Слуги народа".

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