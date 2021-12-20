Зеленский впервые встретился с президентами "Люблинского треугольника": подписали общую декларацию

Общая декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Украина, Польша и Литва подписали декларацию, фиксирующую четкую поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам трехсторонней встречи с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.

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По словам президента Украины, один из важнейших элементов внешней стратегии государства – это взаимодействие с Польшей и Литвой в рамках "Люблинского треугольника". И сегодня состоялась первая личная встреча трех президентов в этом формате, которая, по его словам, "засвидетельствовала единство наших позиций, оценок и подходов и по наиболее актуальным вопросам наших государств, и по ключевым вызовам в нашем регионе".

Зеленский добавил, поскольку Украина не является членом НАТО, то, прежде всего, усиливает соседские отношения.

"Наша общая задача – сдержать угрозу со стороны России, защитить Россию от агрессивной политики России. Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания... Украина вместе с партнерами активно работает над сплочением мирового сообщества и союзников вокруг идей безопасности, мира и стабильности в Европе и всем мире", — сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что президенты подписали общую декларацию, продемонстрировавшую единство взглядов Украины, Литвы и Польши и фиксирующую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО и борьбу с агрессией России.

"Общая декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией", — подытожил Зеленский.

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