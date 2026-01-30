Зеленский впервые высказался о «бусификации» и дал задание Федорову

Михаил Федоров и Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову решить проблему так называемой «бусификации». Глава государства назвал три ключевых направления работы министра, среди которых также защита неба и реформа контрактов.

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с журналистами.

Президент описал три ключевые задачи, которые поставил перед Федоровым. Первая из них — закрытие неба.

Закрытие неба

«Номер один — закрытие неба. Вместе с Воздушными силами, с главкомом Сырским, с командующим Кривоножко. Закрытие неба важно в любом случае, не зависимо от того, как будет развиваться ситуация. Это их задача на сегодня. Очень сложная, но поэтому она и номер один», — рассказал глава государства.

Второй и третьей задачами является решение проблемы с «бусификацией» и нерешенные вопросы с военными контрактами.

Проблема «бусификации» и контракты

«Пункт номер два: разобраться с вопросом «бусификации». Пункт номер три: просил Палису вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматов контрактов, которых уже разработано очень много. Контракты должны реально работать», — подчеркнул Зеленский.

Дроны и артиллерия

Отдельным вопросом он назвал дроны и замещение артиллерии. Цель — не переплачивать, покупая и БпЛА, и артиллерию.

«Потому что бюджет есть бюджет, а у нас размер и артиллерии растет, и дронов — все растет. Раньше так говорили военные: будет больше дронов — надо будет меньше артиллерии. Сейчас запрос, что дронов надо больше, артиллерии также надо больше», — пояснил президент.

Как отметил глава государства, есть понимание того, что это сложный вопрос — дальнобойный снаряд. А короткая артиллерия уже не работает.

«Потому что килл-зона уже больше, шире, чем возможность снаряда. Палиса с Федоровым работают также и с Кабмином, потому что закрытие неба связано с энергетикой сегодня», — добавил Зеленский.

«Бусификация» и проблемы с ТЦК: заявления политиков

Напомним, несмотря на то, что в Украине уже не первый год фиксируются случаи силовой мобилизации, которую называют «бусификацией», нардеп Никита Потураев заявлял, что большинство соответствующих видео являются российской ИПСО и подделками. Политик убеждал, что значительная часть таких роликов — это дипфейки или кадры, снятые на оккупированных территориях.

Народный депутат Федор Вениславский также заявлял, что большинство критических видео о деятельности ТЦК в соцсетях является продуктом искусственного интеллекта.

В середине января премьер Юлия Свириденко сообщила, что перед Федоровым стоит задача повысить мотивацию военных через контрактную службу и нивелировать негатив от принудительной мобилизации. Она признала, что методы работы ТЦК и СП негативно влияют на призыв, однако назвала исправление этой ситуации сверхсложным вызовом в условиях полномасштабной войны.