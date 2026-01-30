- Дата публикации
Зеленский впервые высказался о «бусификации» и дал задание Федорову
Зеленский также попросил Палису вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову решить проблему так называемой «бусификации». Глава государства назвал три ключевых направления работы министра, среди которых также защита неба и реформа контрактов.
Об этом Зеленский сообщил во время встречи с журналистами.
Президент описал три ключевые задачи, которые поставил перед Федоровым. Первая из них — закрытие неба.
Закрытие неба
«Номер один — закрытие неба. Вместе с Воздушными силами, с главкомом Сырским, с командующим Кривоножко. Закрытие неба важно в любом случае, не зависимо от того, как будет развиваться ситуация. Это их задача на сегодня. Очень сложная, но поэтому она и номер один», — рассказал глава государства.
Второй и третьей задачами является решение проблемы с «бусификацией» и нерешенные вопросы с военными контрактами.
Проблема «бусификации» и контракты
«Пункт номер два: разобраться с вопросом «бусификации». Пункт номер три: просил Палису вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматов контрактов, которых уже разработано очень много. Контракты должны реально работать», — подчеркнул Зеленский.
Дроны и артиллерия
Отдельным вопросом он назвал дроны и замещение артиллерии. Цель — не переплачивать, покупая и БпЛА, и артиллерию.
«Потому что бюджет есть бюджет, а у нас размер и артиллерии растет, и дронов — все растет. Раньше так говорили военные: будет больше дронов — надо будет меньше артиллерии. Сейчас запрос, что дронов надо больше, артиллерии также надо больше», — пояснил президент.
Как отметил глава государства, есть понимание того, что это сложный вопрос — дальнобойный снаряд. А короткая артиллерия уже не работает.
«Потому что килл-зона уже больше, шире, чем возможность снаряда. Палиса с Федоровым работают также и с Кабмином, потому что закрытие неба связано с энергетикой сегодня», — добавил Зеленский.
«Бусификация» и проблемы с ТЦК: заявления политиков
Напомним, несмотря на то, что в Украине уже не первый год фиксируются случаи силовой мобилизации, которую называют «бусификацией», нардеп Никита Потураев заявлял, что большинство соответствующих видео являются российской ИПСО и подделками. Политик убеждал, что значительная часть таких роликов — это дипфейки или кадры, снятые на оккупированных территориях.
Народный депутат Федор Вениславский также заявлял, что большинство критических видео о деятельности ТЦК в соцсетях является продуктом искусственного интеллекта.
В середине января премьер Юлия Свириденко сообщила, что перед Федоровым стоит задача повысить мотивацию военных через контрактную службу и нивелировать негатив от принудительной мобилизации. Она признала, что методы работы ТЦК и СП негативно влияют на призыв, однако назвала исправление этой ситуации сверхсложным вызовом в условиях полномасштабной войны.