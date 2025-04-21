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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский: враг почти три тысячи раз нарушил обещание тишины за сутки

В общей сложности на фронте произошло 96 российских штурмовых действий.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки – 2935.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в соцсетях со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Больше обстрелов и штурмовых действий - на Покровском направлении.

На Курском направлении также не распространилось российское обещание полной тишины.

Всего по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела украинских позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны.

Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения.

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