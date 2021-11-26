Зеленский vs Ахметов: как пресс-марафон обвалил акции самого богатого человека Украины

Зеленский vs Ахметов: как пресс-марафон обвалил акции самого богатого человека Украины

Акции Ахметова значительно упали после обвинений Зеленского на пресс-марафоне.

На пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте в начале декабря.

В распоряжении президента якобы есть аудиозапись, где "представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте". На это планировалось привлечь 1 млрд долларов.

Глава государства считает, что Ахметова вовлекают в войну против государства Украина, в частности, его окружение.

Относительно критики в свой адрес по каналам, связанным с Ахметовым, президент заявил, что "перейдены все границы".

"Прейдены все границы. Идет дезинформационная политика. Медийная политика Рената Леонидовича перешла в не очень здоровую фазу. Они могут говорить, что хотят, но не имеют права дезинформировать население", — сказал Зеленский.

В свою очередь, Ринат Ахметов назвал заявление Владимира Зеленского "сплошной ложью".

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент", — сказал бизнесмен.

После пресс-марафона стало известно, что акции энергетического холдинга ДТЭК, принадлежащего Ахметову, подешевели.

Об этом сообщает агентство " Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные в терминале Bloomberg.

Падение достигало 13,3%, однако впоследствии акции несколько поднялись в цене – до 11%.

Бизнес "зеленой" энергетики "ДТЭК ВИЭ" упали на 0,5%, и впоследствии практически возобновились. Компания "Метинвест" упала в цене на 1,4%.

Насколько серьезно отразится на бизнесе Рината Ахметова заявление Владимира Зеленского, пока судить рано.

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