Зеленский: все пакеты помощи, за которые голосовал Конгресс США, Украина еще не получила

Украина до сих пор не получила военную помощь, предусмотренную решением Конгресса Соединенных Штатов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью NBC News.

"Я благодарен всем гражданам Соединенных Штатов. Без их поддержки нас бы не поддержал ни Белый дом, ни Конгресс. Это всегда базируется на поддержке людей. Поэтому я очень за это благодарен. Есть позитив относительно решения Конгресса, но есть и негатив, что все те пакеты, которые были проголосованы, мы до сих пор ожидаем в Украине", – отметил Зеленский.

По его словам, эти пакеты идут очень медленно.

Ранее стало известно, что Украина получит от США очередной пакет военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.

В Вашингтоне сейчас работают над тем, чтобы лучше понять операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, а также возможность продвижения Украины вперед после двух лет войны.

Кроме того, мы также информировали, что Германия передала Украине новый пакет помощи.

Новости ТСН 10:00 24 августа. Дуда в Киеве, помощь от США, хлопок под Воронежем от дронов

Читайте также: