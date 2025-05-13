Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая пообщался с журналистами.

Во время разговора он сообщил детали потенциальной встречи с Владимиром Путиным и какие последствия могут быть для РФ в случае его отказа. Глава государства также рассказал о последствиях 30-дневного перемирия для Украины, а также о просьбах от руководства Китая.

ТСН.ua собрал главные заявления Зеленского.

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Встреча в Турции

Глава государства подтвердил свой визит в Турцию 15 мая. Там он встретится с лидером страны Реджепом Эрдоганом.

«Я буду 15 числа в Турции и готов к встрече с Путиным. Мы будем встречаться с Эрдоганом в Анкаре, но готовы переехать в Стамбул, если Путин хочет этого и скажет, что он полетит только в Стамбул, а не в Анкару. Чтобы не было никаких манипуляций, будет встреча в Анкаре. И 15 мая она будет проходить. Мы все понимаем с лидерами и работаем ради одного — для завершения войны», — отметил Зеленский.

Как отметил президент Украины, главным результатом потенциальной встречи должно стать прекращение огня.

В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин должен подтвердить свое намерение прилететь на переговоры.

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Последствия для РФ в случае отказа Путина от переговоров

По словам Зеленского, если на встречу в Турцию не приедет Путин, тогда лидеры США и Европы должны реализовать свои обещания по поводу санкций.

«Если встречи с Путиным не будет — результата тоже не будет, все зашло уже достаточно далеко», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что отсутствие лидера РФ на переговорах покажет нежелание Путина заканчивать войну.

Также Зеленский уточнил, что новые санкции против России должны быть введены не за уже совершенные акты агрессии, а за фактический отказ от мирного процесса.

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«Компромиссов уже и так миллион. Санкции — за то, что они не хотят даже прекращения огня», — сказал он.

Президент надеется, что новые ограничения будут не символическими, а реальными и сильными. В частности, он обратил внимание на инициативу сенатора Линдси Грэма, предусматривающую жесткие меры против энергетического и банковского секторов РФ.

«То, что я видел — достаточно сильный пакет. Если Европа добавит в свой пакет аналоги шагов США, мы были бы признательны», — сказал Зеленский.

Ожидается, что вопросы санкций будут обсуждаться на предстоящем заседании европейских лидеров в середине или в конце месяца.

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Кто виноват в срыве перемирия

Зеленский заявил, что Украина выполнила условия перемирия, но РФ сорвала перемирие и продолжает масштабные атаки.

Глава государства подчеркнул, что даже во время объявленных РФ «режимов тишины» россияне обстреливали Украину — только на Пасху было 1882 обстрела, 33 удара РСЗО и 957 дронов.

Президент подчеркнул, что Путин уклоняется от переговоров, хотя идею остановки огня поддержали Китай и другие страны.

Чего боится Путин

Зеленский убежден, что глава Кремля не готов к прямым переговорам, поскольку испытывает страх перед ними.

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Как отметил президент, Украина показала готовность к миру, а Россия продолжает избегать переговоров.

«Украина продемонстрировала абсолютный конструктивизм. Продемонстрировала, что она четкая, понятная и хочет окончания войны. Я считаю, что неприезд Путина, а снова игры — это финальная точка его демонстрации», — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что РФ не готова к миру и призвал западных партнеров выполнить свои обещания и усилить давление.

«Что они не готовы к окончанию войны. А значит, все обещания, трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены. Иначе вы не заставите и не принудите Россию к шагам, к тому или иному формату деэскалации. Значит, будут санкции. Я могу ждать только как минимум сильного пакета от США санкций против России. И это уже санкции, посмотрите, не за агрессию, не за оккупацию и т.д.», — сказал он.

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Чего ждать от 30-дневного перемирия

По словам Зеленского, Россия не сможет воспользоваться 30-дневным перемирием для подготовки нового наступления. Ведь, по мнению украинского лидера, этого времени недостаточно для обеих сторон, чтобы восстановить силы.

«Тридцатидневное прекращение огня — это больше о деэскалации, о возможности открытия диалога. Именно об этом идет речь», — уточнил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что 30-дневное перемирие не повлияет на поставки оружия.

«Когда Россия говорит, что мы хотим, чтобы в этот момент не было поставок. Поставки так не идут. Это никому не поможет. И русским это не поможет. Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе, та или иная техника, то или другое оружие. Это не секрет даже для русских. Они это понимают», — заявил Зеленский.

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Кто может разговаривать с Путиным от имени Украины

Зеленский опроверг российский нарратив о «запрете» переговоров с Путиным. Он напомнил, что по Конституции именно президент имеет исключительное право вести переговоры о суверенитете Украины.

«Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России или других стран. Согласно Конституции Украины это мои права и обязанности, кстати. Потому именно я и представляю интересы нашего государства. И чтобы не было этого сепаратизма, мы ввели решение СНБО. Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить — это исключительно нарратив РФ. Я себе ничего не запрещал», — заметил Зеленский.

Президент подчеркнул свою готовность к встрече с Путиным.

«Я готов к встрече с этим человеком (с Путиным — ред.). Я абсолютно понимаю, о чем говорить. Правда на нашей стороне. Но считаю, что нам нужно сделать первый шаг. Первый шаг для людей. И уже весь мир это поддерживает. Прежде всего, ради украинцев, но и ради любой нации. Все желают окончания войны. Мы хотим договориться о начале окончания войны. Хотя бы о начале», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Просьба от Китая

Украинский президент рассказал, что Китай и другие страны просили Украину не совершать атаки на Россию с 8 по 10 мая, поскольку Москву будут посещать ряд лидеров иностранных государств.

Также сообщил о сигнале из Китая, полученном Киевом. Речь идет о поддержке Пекином 30-дневного прекращения огня, которое предлагает Украина.

«Также от Китая и других государств были сигналы, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня, и чтобы в эти даты — с 8 по 10 мая — была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, в частности, Китая», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина подтвердила, что всегда делает то, что обещает: никаких ударов на 9 мая по параду в РФ не было.

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Ранее Владимир Зеленский предложил личную встречу Путину в Стамбуле для мирных переговоров. Таким образом, он перехватил инициативу и при этом усилил давление на Кремль.

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