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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский встречается с Кушнером и Уиткоффом после их визита в РФ: детали

Владимир Зеленский и глава СВР Рустем Умеров проводят на аэродроме вблизи Дублина переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Владимир Зеленский встретился с представителями США — Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом

Владимир Зеленский встретился с представителями США — Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине после того, как они побывали в Москве.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, вместе с Зеленским участие в переговорах с украинской стороны принимает только глава Службы внешней разведки, участник переговоров в Абу-Даби Рустем Умеров.

Как отмечает hromadske со ссылкой на данные ОП, встреча проходит на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле, к западу от Дублина.

По данным Sky News, ожидается, что и посланники, и Зеленский выступят после встречи, но это еще не подтверждено.

До этого Зеленский встретился с советниками по вопросам нацбезопасности стран Е4 — Великобритании, Германии, Франции, Италии, а также Еврокомиссии и Евросовета. Президент признался, что «обменялся с ними мнениями» перед своей встречей с Уиткоффом и Кушнером.

Ранее Стив Уиткофф раскрыл, о чем будет говорить с президентом Украины после встречи с Путиным.

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принимали участие в переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби 10–11 ноября.

После этого посланники Трампа приехали на разговор с Владимиром Путиным.

Сегодня, 12 ноября, был насыщенный дипломатический день для посланников Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее они провели переговоры по войне в Украине с Владимиром Путиным в Москве, что, вероятно, привело к согласию президента РФ привлекать европейские страны к предстоящим встречам.

После отлета из российской столицы ранее сегодня вечером Уиткофф и Кушнер приземлились в Дублине.

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