- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский встречается с Кушнером и Уиткоффом после их визита в РФ: детали
Владимир Зеленский и глава СВР Рустем Умеров проводят на аэродроме вблизи Дублина переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Президент Владимир Зеленский проводит встречу с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине после того, как они побывали в Москве.
Судя по опубликованным в Сети кадрам, вместе с Зеленским участие в переговорах с украинской стороны принимает только глава Службы внешней разведки, участник переговоров в Абу-Даби Рустем Умеров.
Как отмечает hromadske со ссылкой на данные ОП, встреча проходит на аэродроме Кейсмент в Балдоннеле, к западу от Дублина.
По данным Sky News, ожидается, что и посланники, и Зеленский выступят после встречи, но это еще не подтверждено.
До этого Зеленский встретился с советниками по вопросам нацбезопасности стран Е4 — Великобритании, Германии, Франции, Италии, а также Еврокомиссии и Евросовета. Президент признался, что «обменялся с ними мнениями» перед своей встречей с Уиткоффом и Кушнером.
Ранее Стив Уиткофф раскрыл, о чем будет говорить с президентом Украины после встречи с Путиным.
Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принимали участие в переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби 10–11 ноября.
После этого посланники Трампа приехали на разговор с Владимиром Путиным.
Сегодня, 12 ноября, был насыщенный дипломатический день для посланников Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Ранее они провели переговоры по войне в Украине с Владимиром Путиным в Москве, что, вероятно, привело к согласию президента РФ привлекать европейские страны к предстоящим встречам.
После отлета из российской столицы ранее сегодня вечером Уиткофф и Кушнер приземлились в Дублине.