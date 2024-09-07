Зеленский встретился Джорджей Мэлони: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретились во время проведения Форума "Амброзетти" в субботу, 7 сентября. В ходе встречи политики обсудили итальянскую поддержку Украины и совместную работу по восстановлению справедливого мира.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Восстановление и отстраивание Украины, в частности энергетической системы, — один из тех вопросов, которые обсудили во время встречи. Ценим решение Италии принять следующую Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в 2025 году", — написал Владимир Зеленский.

Лидеры двух стран также обсудили реализацию Формулы мира. Джорджа Мэлони заверила, что Италия будет активно участвовать в имплементации каждого пункта Формулы мира.

Для справки: Форум "Амброзетти" – это ежегодная международная экономическая конференция закрытого характера, которая обычно проходит в начале сентября на Вилле д'Эсте в г. Черноббио (озеро Комо, Италия) и собирает деловых и политических лидеров мира.

Напомним, в июле Зеленский и Мэлони встретились в Вашингтоне. Во время встречи речь шла о ключевых потребностях Украины, в частности, противовоздушной обороне.

Читайте также: