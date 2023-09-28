Зеленский встретился госсекретарем Британии по обороне: о чем говорили

Глава государства отметил, что сотрудничество государств в оборонной сфере позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с новоназначенным госсекретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Среди прочего, Зеленский с Шаппсом обсудили вопрос усиления украинской ПВО, что особенно важно накануне зимы.

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Украинский лидер поблагодарил Британию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку государства во время войны. Зеленский высоко оценил уровень сотрудничества с Британией в оборонной сфере, что позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

"Благодарю от имени всей страны за все то, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь — военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас", — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь по обороне Британии Грант Шаппс / Фото: Офис президента Украины

В ОП добавили, что не встречи отдельно было отмечено принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Британией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

К слову, накануне Зеленский заявил, что украинские военные нуждаются в большем количестве инструментов, чтобы уничтожать российские ракеты, дроны и авиацию.

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