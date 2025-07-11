Зеленский встретился с американскими сенаторами: что обсуждали

Зеленский на встрече с сенаторами

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

Глава государства поблагодарил сенаторов за участие в конференции по восстановлению Украины, а также в заседании «коалиции желающих». По словам Зеленского, Соединенные Штаты впервые присоединились к этому формату.

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Среди главных тем встречи было усиление противовоздушной обороны Украины.

Речь также шла о продолжении поставок вооружения со стороны США и перспективе совместного производства оружия. Зеленский отметил, что Украина открыта к разным форматам сотрудничества, в частности, к совместной закупке с Европой большого оборонного пакета в США для защиты жизни украинцев.

Отдельно во время встречи обсудили законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя по поводу новых ограничительных мер против России и ее союзников. Зеленский назвал этот документ важным инструментом, способным приблизить мир и сделать дипломатические усилия реальными.

Президент поблагодарил сенаторов за конструктивную встречу и совместную работу по миру и безопасности.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что две европейские страны — Германия и Норвегия — выразили готовность оплатить системы Patriot для Украины.

Мы ранее информировали, что после переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Украина получила «зеленый свет» на возобновление помощи от США.