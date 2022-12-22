Зеленский встретился с четырьмя лидерами Конгресса США – CNN

Встреча состоялась в кабинете Пелоси у зала Палаты представителей
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с высшим руководством Конгресса США перед своим выступлением в американском парламенте.
Об этом сообщает издание CNN.
В сообщении указывается, что Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и лидером Республиканской партии Палаты представителей Кевином Маккарти.
Встреча состоялась в кабинете Пелоси у зала Палаты представителей.
Ожидается, что Зеленский выступит перед Конгрессом в 02:30 по Киеву.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне своего обращения в Конгресс.
Также мы информировали, что Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой.
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