Зеленский встретился с четырьмя лидерами Конгресса США – CNN

Встреча состоялась в кабинете Пелоси у зала Палаты представителей

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с высшим руководством Конгресса США перед своим выступлением в американском парламенте.

Об этом сообщает издание CNN.

В сообщении указывается, что Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и лидером Республиканской партии Палаты представителей Кевином Маккарти.

Встреча состоялась в кабинете Пелоси у зала Палаты представителей.

Ожидается, что Зеленский выступит перед Конгрессом в 02:30 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне своего обращения в Конгресс.

Также мы информировали, что Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой.

Зеленский уже в США!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.