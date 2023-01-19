Зеленский встретился с директором МАГАТЭ: о чем договорились

В частности, стороны обсудили ситуацию на захваченной врагом Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве и обсудил с ним усиление безопасности ядерной инфраструктуры.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский отметил недопустимость продолжения обстрелов оккупантами объектов украинской атомной энергетики. Он приветствовал размещение инспекторов МАГАЭ на украинских АЭС.

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"Знаю, что наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Спасибо за положительное решение о размещении инспекторов на наших атомных электростанциях. Это очень важно", – цитирует главу государства его пресс-служба.

Президент с главой МАГАТЭ отдельно обсудили ситуацию на захваченной россиянами Запорожской АЭС. Зеленский отметил важность усилий Гросси, направленных на разъяснение странам-членам МАГАТЭ нарушений Россией норм ядерной безопасности, а также доведения до мира необходимости скорейшей деоккупации ЗАЭС.

Президент отметил, что необходимо присутствие испекторов МАГАТЭ на станции. Глава государства отдельно отметил важность демилитаризации АЭС и выведение из нее всех представителей РФ.

Во время встречи было договорено продолжить взаимодействие между Украиной и агентством с целью дальнейшего усиления ядерной безопасности в государстве на фоне продолжающихся боевых действий.

Напомним, накануне МАГАТЭ разместило свои миссии на Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность.

Заметим, в середине января российские оккупанты лишили пропусков на ЗАЭС и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать паспорта РФ и подписывать договор с "Росатомом".

В то же время, захватчики превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить ей "эксплуатационную организацию".

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