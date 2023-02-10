Зеленский встретился с Дудой: говорили о фронте и оборонных нуждах Украины

Президенты также обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве, где обсудили актуальные оборонные нужды Киева.

Об этом Зеленский сообщил в Сети.

Он уточнил, что обсудил с Дудой текущее положение дел на поле боя, актуальные оборонные потребности Украины, дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги.

Украинский президент также рассказал своему польскому коллеге о визите в Брюссель.

"Важно, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС стартовали уже в этом году. Это стало бы мотивирующим фактором для украинского общества и армии, которые проходят через трудные испытания", – отметил Зеленский.

Напомним, в Польше 8 февраля сообщили, что в ближайшие дни Украине будет передан третий пакет помощи с энергетическим оборудованием.

Накануне состоявшегося 9 февраля саммита Евросовета премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал основные требования его государства и все они касались помощи Украине.

Моравецкий также заявлял, что Польша поддерживает предоставление Украине истребителей F-16, однако решение об их передаче будет принимать НАТО. Пока что соответствующих договоренностей нет.

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