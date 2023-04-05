Зеленский встретился с Дудой в Польше: первые фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл в Польшу с официальным визитом.
Лидер Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Варшаву. В Королевском замке их уже встретил президент Польши Анджей Дуда и первая леди Агата.
Согласно плану визита лидеры стран проведут марафон политических консультаций: между главами государств, делегаций, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.
По словам представителя президента Сергея Никифорова, основной темой разговоров будет оборона Украины, экономика, санкции, послевоенное восстановление и путь Украины в ЕС и НАТО.
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