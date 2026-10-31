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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле — первые подробности

Владимир Зеленский встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в президентском офисе Долмабахче.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле. Фото: Администрация президента Турции

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле. Фото: Администрация президента Турции

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Об этом сообщает Clash Report.

Встреча двух президентов состоялась в президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле.

Напомним, 31 октября Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Турцию. По его словам, в ходе визита планируется обсудить укрепление обороноспособности Украины, развитие партнерства с Турцией и дипломатические перспективы.

Отдельной темой переговоров должны стать вопросы судоходства в Чёрном море.

Кроме того, в программе визита президента Украины запланирована встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Ранее глава Директората по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщал, что встреча состоится по приглашению турецкого лидера. Стороны планируют обсудить не только двусторонние отношения, но и вопросы региональной безопасности на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

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