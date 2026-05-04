Зеленский встретился с Фицо — о чем говорили
По словам президента Украины, они обсудили дальнейшие визиты и заседания: команды уже готовят график взаимных визитов в Киев и Братиславу, а в ближайшее время состоится совместное заседание правительств обеих стран.
Сегодня, 4 мая, в Ереване президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Об этом глава государства сообщил в Телеграм.
«Встретился в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Украина открыта к конструктивному диалогу со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений. Мы обсудили сотрудничество в различных областях и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу – договорились, что команды будут работать над графиком», — отметил он.
По словам Зеленского, во время разговора коснулись и вопроса членства Украины в Европейском Союзе: «Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это».
Напомним, накануне Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, до этого регулярно делавшим скандальные заявления в адрес главы нашего государства и Украины в целом. Президент подчеркнул, что и он, и Фицо заинтересованы в том, чтобы между Словакией и Украиной были «сильные отношения».